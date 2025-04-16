В Москве стартовала промывка фонтана "Каменный цветок" после зимы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к промывке фонтана "Каменный цветок" после зимы, сообщается в пресс-службе ведомства.

Как отметили в КГХ, сооружение отличается богатым декором. В центре располагается чаша в форме цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов, изображающих дары природы из союзных республик. В большой чаше находятся малые фонтаны в виде чугунных осетров и бронзовых гусей.

"Уникальное сооружение требует бережного ухода и промывается исключительно вручную", – пояснили в комплексе.

Для удаления загрязнений с бронзовых и чугунных элементов, а также с мозаики из смальты используются мягкие кисти и раствор лимонной кислоты. Гранитные поверхности моются с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств.

Перед самим запуском специалисты тщательно проверяют техническое состояние всех элементов сооружения. Особое внимание уделяется подземному коллектору, гидравлическим системам, насосному оборудованию и струеобразующим деталям.

Вместе с тем на ВДНХ продолжается подготовка фонтанов к новому сезону. В рамках месячника благоустройства промоют фонтаны "Дружба народов", "Колос" и 14 сооружений на Центральной аллее. Работы выполняют бригады коммунальных служб с привлечением спецтехники.

Финальный этап подготовки фонтанов к открытию нового сезона стартовал в Москве в начале апреля. После установления постоянной теплой погоды специалисты приступили к расконсервации фонтанов. Также перед запуском конструкций будут организованы регулировка форсунок и проверка ламп внешней подсветки.