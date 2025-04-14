Подготовка фонтанов к открытию сезона началась на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты начали подготавливать фонтаны на ВДНХ к открытию нового сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице, промоем после зимы и подготовим к открытию фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Работы выполнят бригады коммунальных служб из семи человек каждая с привлечением спецтехники", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, фонтаны на территории ВДНХ являются сложными архитектурно-художественными сооружениями с большим числом позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, которым необходим бережный уход и ручная промывка.

Как объяснил Бирюков, позолоченные элементы и мозаики из смальты очищают при помощи мягких кистей с раствором лимонной кислоты, гранитные поверхности промывают при помощи аппаратов высокого давления. В работах по очистке верхней части фонтана "Золотой колос" задействуются промышленные альпинисты, а для фонтана в центре Третьего Каменного пруда необходимы лодки.

Перед запуском фонтанов специалисты проверят техническое состояние сооружений, конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

Финальный этап подготовки фонтанов к открытию нового сезона стартовал в Москве в начале апреля. При установлении постоянной теплой погоды специалисты приступили к расконсервации фонтанов. Также перед запуском конструкций будут организованы регулировка форсунок и проверка ламп внешней подсветки.

