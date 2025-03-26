Фонтанный комплекс на Манежной площади Москвы начали готовить к открытию сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комплекс городского хозяйства Москвы начал готовить фонтанный комплекс на Манежной площади к открытию сезона. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что сезон открытия фонтанов начинается в апреле, в связи с чем специалисты проводят работы по промывке и расконсервации фонтанного комплекса, который включает в себя 12 фонтанов и водных устройств с архитектурными элементами. К работам привлечены бригада их четырех человек и поливомоечная техника.

"Специальным моющим средством очистим гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промоем скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира", – добавил Бирюков.

По его словам, специалисты очистят декоративные элементы вручную при помощи мягких кистей и раствора лимонной кислоты, после чего будет проведена промывка водой под давлением. Кроме того, элементы комплекса и подземные коммуникации, в частности гидравлические системы, насосы и устройства, формирующие струи, ждет проверка, после которой фонтаны можно будет запустить.

Ранее стартовала промывка фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. В него включены пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. В рамках работ специалисты очистят сооружение от загрязнений специальными щетками, после тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации.