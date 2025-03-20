Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" началась на Поклонной горе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" стартовала на Поклонной горе в Москве после зимы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

В комплекс включены пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее число составляет 225. Как подчеркнул заммэра, это символизирует количество недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война.

В рамках работ специалисты очистят сооружение от загрязнений специальными щетками, после тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. В работах будет задействована бригада из семи человек и две поливомоечные машины. Кроме того, на фонтан вернут демонтированные форсунки и подводные светильники.

Перед запуском комплекса специалисты проверят все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

Ранее специалисты промыли фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве после зимы. Всего полная очистка сооружения потребовала около шести часов. Специалисты при помощи щеток тщательно очистили все элементы фонтана, после чего обработали гранитную поверхность специальным моющим средством для удаления известковых отложений.

