Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве после зимы

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве после зимы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова привели в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

Работы распространятся на мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, а также фонтаны и памятники, уточнил вице-мэр. По его подсчетам, все мероприятия завершатся к концу апреля.

Сотрудники КГХ проведут очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, а также перил и лестничных сходов. При необходимости будет выполнена локальная окраска.

Каждое сооружение будет промыто по особой технологии с использованием нейтральных растворов, которые не повредят поверхности. При этом особое внимание будет уделено мелким деталям памятников и фонтанов – их очистят вручную.

Для промывки тоннелей и мостов работники планируют применять щелочные растворы. Еще работы включат в себя обработку дорожных знаков, информационных щитов, домовых указателей, буферов безопасности, шумозащитных экранов, а также барьерных и пешеходных ограждений.

Для этих мероприятий будут задействованы около двух тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Вместе с тем специалисты КГХ заменят свыше 130 километров барьерных ограждений в Москве в этом году. Самые масштабные мероприятия проведут на развязках МКАД, Алтуфьевском шоссе, Рябиновой улице, а также проспектах Вернадского и Мичуринском.

Для демонтажа старых элементов рабочие планируют использовать сваебойные установки. Замена будет выполнена в кратчайшие сроки.

