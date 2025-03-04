Более 250 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 250 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда", – отметил вице-мэр.

По данным ведомства, в городе примерно 1,8 миллиона семей используют газовые плиты. При этом обеспечивать надлежащее состояние и замену оборудования должны владелец или арендатор жилья.

Специалисты газовой службы оперативно реагируют на незначительные проблемы, а в случае выявления серьезных неисправностей принимают меры для предотвращения возможных рисков и предоставляют рекомендации по дальнейшему использованию и ремонту оборудования.

Срок эксплуатации газовой плиты составляет примерно 10–12 лет. По истечении этого срока происходит износ газовых кранов, деформация рассекателей горелок и нарушение теплоизоляции духового шкафа. Дальнейшая безопасная эксплуатация таких устройств невозможна, требуется их замена, предупредил комплекс. Там также посоветовали оборудовать газовую плиту системой "газ-контроль".

Между тем комплекс планирует проверить около 1,8 миллиона газовых плит в Москве в этом году. В ходе проверок эксперты уделят особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах в подъездах и дворах. Москвичи могут узнать подробности о проверках на официальном сайте АО "Мосгаз" или в специальном телеграм-боте компании.