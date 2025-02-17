Юрист Яковлева напомнила россиянам о штрафах за старую газовую плиту

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С 2025 года в России ужесточены требования к использованию газового оборудования в жилых помещениях. Как сообщила агентству "Прайм" юрист Мария Яковлева, за эксплуатацию старых плит россиянам грозит штраф.

По ее словам, средний нормативный срок службы газовой плиты составляет 14 лет, но точный период определяется производителем и указывается в техническом паспорте. Если этот срок вышел, а плита продолжается использоваться без проведения соответствующей диагностики, то это считается нарушением. Эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы наказывается штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, повторное нарушение – от 15 до 25 тысяч.

В случае выявления нарушения при плановом техническом осмотре собственнику будет выдано предписание заменить плиту или провести его диагностику, при этом для последней необходимо заключить договор со специализированной организацией для оценки состояния оборудования. Если по результатам проверки будет установлено возможность дальнейшей эксплуатации техники, то ее можно будет использовать в течение указанного в заключении срока, рассказал Яковлева.

Во избежание штрафов юрист посоветовала регулярно проверять срок эксплуатации газовой плиты и других газовых приборов, своевременно проводить техническое обслуживание и диагностику оборудования и менять устаревшие или неисправные устройства. Кроме того, россиянам нельзя препятствовать доступу специалистов газовых служб для проведения проверок и обслуживания. Как отметила специалист, соблюдение этих мер позволит исключить административные санкции и повысить уровень безопасности в доме.

Между тем с начала 2025 года в Москве сотрудники комплекса городского хозяйства (КГХ) осмотрели более 100 тысяч газовых плит в Москве. Специалисты проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности устройств.

Ранее на сайте АО "Мосгаз" появился график проверок газового оборудования в 2025 году в жилых домах столицы. Сотрудники городских служб ежегодно занимаются техническим обслуживанием жилых домов, подключенных к газовым сетям. В процессе инспекций пристальное внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых устройств в жилых помещениях.