Реконструкция газопроводов в Хорошёвском районе выполнена на 50%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы на 50% завершили модернизацию газопроводов низкого давления в Хорошёвском районе города, пишет портал мэра и правительства столицы.

Работы идут на участке между 5-й Магистральной улицей и 2-м Хорошёвским проездом, где сотрудники комплекса протягивают современные полиэтиленовые трубы диаметром 110 и 225 миллиметров. Общая протяженность участка оценивается в свыше 1 250 метров.

В ходе работ применяются как обычный метод прокладки в открытой траншеи, так и современные технологии.

"Понимая важность сохранения городской среды, на сложных участках мы задействуем передовые бестраншейные технологии, минимизируя воздействие на окружающую инфраструктуру", – рассказал гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Горизонтальное бурение позволят прокладывать трубы при помощи буровых установок, исключая раскопку дорог. Бурошнековое бурение также предусматривает использование бурения без создания траншей. Это позволяет не только увеличить скорость модернизации инфраструктуры, но и не нарушать ритм жизни района, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.

Реконструкцию планируется завершить в конце 2025 года. Новые трубы прослужат более 40 лет.

С начала текущего года в столице уже проверено свыше 100 тысяч газовых плит. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, поэтому плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно. Газовыми плитами пользуется около 1,8 миллиона семей Москвы.

