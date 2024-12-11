Появился график проверок газового оборудования в 2025 году в столице

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На сайте АО "Мосгаз" появился график проверок газового оборудования в 2025 году в жилых домах столицы, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Сотрудники городских служб ежегодно занимаются техническим обслуживанием жилых домов, подключенных к газовым сетям. В процессе инспекций пристальное внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых устройств в жилых помещениях.

"При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – цитирует Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Он обратил внимание, что в столице более 1 800 000 семей пользуются газовыми плитами. Чтобы обеспечить их безопасное использование, необходимы регулярные проверки. За состояние газового оборудования отвечают владельцы или арендаторы жилых помещений.

"Средний срок службы газовой плиты составляет 10–12 лет. Сначала изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходимо их заменить", – подчеркнул вице-мэр.

В газовых плитах должна быть предусмотрена система "газ-контроль", которая автоматически перекрывает подачу газа, если пламя в горелке потухло, сообщил Бирюков.

Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах в подъездах и дворах. Москвичи могут узнать подробности о проверках на официальном сайте АО "Мосгаз" или в специальном телеграм-боте компании.

Между тем за январь – октябрь 2024 года сотрудники комплекса городского хозяйства столицы проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,4 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа. Как подчеркнул заммэра, выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, а с жителями проводится инструктаж.