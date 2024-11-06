06 ноября, 09:17Город
Почти 80% газовых плит проверили в Москве в 2024 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 1,4 миллиона газовых плит в квартирах с начала 2024 года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам вице-мэра, вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле.
"За январь – октябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,4 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа", – сказал Бирюков.
Как подчеркнул вице-мэр, выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, а с жителями проводится инструктаж.
В Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения, добавил Бирюков.
Собственникам квартир нужно регулярно проверять и обслуживать свои газовые приборы. Об этом ранее рассказала директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.
По ее словам, основные цели техобслуживания – предотвращение утечек газа, обеспечение исправности оборудования, соответствие нормативам и стандартам. Работы проводят специализированные компании, которые отвечают за эксплуатацию газораспределительной системы и транспортировку газа до потребителей.
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