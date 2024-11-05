Москвичи могут найти компанию для поверки счетчиков воды через сервис на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи могут найти организацию для поверки счетчиков воды через специальный сервис на mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выбор надежной компании обеспечит правильную работу счетчиков и защитит от возможных проблем в будущем. Для начала стоит убедиться, что у организации есть аккредитация на право проведения поверки счетчиков воды.

Проверить это можно на сайте национальной системы аккредитации через поиск по названию или идентификационному номеру налогоплательщика. Также желательно посмотреть репутацию компании и отзывы других клиентов.

Для экономии времени и сил жители Москвы могут найти подходящую компанию, воспользовавшись сервисом "Поверка счетчиков воды" на портале mos.ru. Он работает только с аккредитованными организациями-партнерами, зарегистрированными в реестре национальной системы аккредитации. За год работы сервиса специалисты успешно отработали более 71 тысячи заявок, поверили свыше 44 тысяч счетчиков холодной воды и больше 45 тысяч приборов учета горячей.

Оформить онлайн-заявку можно на странице сервиса. Для этого нужно указать адрес, дату и время визита специалиста, а также тип и количество счетчиков. Оператор свяжется с заявителем в течение 10 минут, уточнит детали и подтвердит заявку.

В выбранный день мастер проверит состояние счетчика с помощью оборудования и внесет данные в акт о поверке. Если погрешность превысит установленные нормы, то специалист оформит соответствующий документ и предложит заменить счетчик.

В департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что оставить заявку на вызов мастера для поверки счетчиков с помощью сервиса могут совершеннолетние горожане со стандартной или полной учетной записью на mos.ru.

Ранее сообщалось, что в столице участились случаи мошенничества, когда в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб приходят аферисты. Они предлагают услуги по поверке и замене счетчиков, проверке газовых плит, а также пытаются продать дорогостоящее оборудование.

В Мосжилинспекции напомнили, что коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения, кроме аварийных ситуаций.