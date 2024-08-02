Эксперт Крохин предупредил о повышенных начислениях при пропуске поверки счетчика воды

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При пропуске срока поверки счетчиков воды начисления будут производиться по повышенному нормативу, рассказал Москве 24 председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

Он уточнил, что если владелец квартиры своевременно не провел поверку, то устройство будет считаться неисправным. Его показания не будут приниматься в расчет при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги, добавил специалист.

Как такового штрафа за непроведение поверки нет, однако из-за неисправности устройства со временем платить за воду придется гораздо больше.

"Первые три месяца начисления будут производиться по среднемесячным показателям потребления", – отметил Крохин.

Дальше потребление уже будет начисляться по повышенному нормативу.



Константин Крохин председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Если счетчик не работает, то начиная с четвертого месяца за воду человек будет платить в несколько раз больше, потому что ему вменяется повышенный объем потребления, который превышает реальный. Получается очень дорого.

Ранее россиянам дали советы по экономии воды. Чтобы меньше платить за ресурс, можно установить на краны аэратор. Он представляет собой насадку, которая насыщает воду воздухом и позволяет снизить ее расход. Кроме того можно отрегулировать смыв на бачке унитаза.