Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков воды

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Проводить поверку счетчиков воды могут только аккредитованные организации. Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

Дата, в которую должна быть произведена поверка счетчиков воды, указывается на едином платежном документе (ЕПД).

"У организации, которая занимается поверкой счетчиков воды, обязательно должна быть аккредитация. Поэтому, прежде чем вызывать какую-то компанию, стоит проверить ее на сайте Росаккредитации, чтобы не стать жертвой мошенников. Организация, которая аккредитована соответствующим образом, обязана передавать результаты поверок в государственную информационную систему "Аршин", – объясняет эксперт.

Также можно обратиться в управляющую компанию и попросить ее порекомендовать организацию для проверки счетчиков воды.





Андрей Костянов заместитель директора НП "ЖКХ-Контроль" Обычно организации, которые занимаются поверкой приборов учета, не ищут клиентов. Потому что у них и так их очень много и запись большая. Поэтому, если вам спустя пять минут после того, как вы набрали в компанию, настойчиво перезванивают и говорят, что они готовы поверить прибор учета, меня бы это заставило задуматься.

Ранее россиянам рассказали, куда жаловаться на ошибки в начислениях за жилищно-коммунальные услуги. В первую очередь за разъяснением ситуации нужно обратиться в управляющую организацию. Если в УК этого не сделают, то далее можно направить требование провести проверку в государственную жилищную инспекцию.

