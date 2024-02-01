Россиянам рассказали, куда жаловаться на неверный счет за ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

При обнаружении нетипичного начисления за жилищно-коммунальные услуги россияне могут обратиться за разъяснениями в управляющую компанию (УК). Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

"Если произошла какая-то ошибка в расчетах, мы обращаемся в управляющую организацию с просьбой разъяснить, откуда возникла такая сумма в квитанции. Если они этого не сделают, мы имеем право пожаловаться в государственную жилищную инспекцию с требованием провести проверку", – пояснил эксперт.





Андрей Костянов заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Если в управляющей организации подтвердили, что повышенное начисление произошло по ошибке, они должны сделать перерасчет. Как правило, деньги в этом случае не возвращают, а просто уменьшают плату за последующие периоды.

В случае отказа УК проводить перерасчет можно также обратиться в государственную жилищную инспекцию. Кроме того, потребитель имеет право подать на организацию в суд. При этом стоит учитывать, что повышенное начисление за жилищно-коммунальные услуги не всегда связано с ошибкой управляющей компании.

"У счетчиков воды есть межповерочный интервал. Если он истек и владелец жилья при этом не предпринял никаких действий, то сначала к расчету будут приниматься средние показания. А потом оплата станет начисляться по нормативу, который, как правило, все-таки завышен и не отражает реального потребления воды", – заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, как уменьшить плату за электроэнергию. В частности, рекомендуется рассмотреть возможность установки двухтарифного счетчика. Благодаря этому пользоваться электроприборами с 23:00 до 07:00 будет дешевле. Кроме того, для экономии можно заменить в квартире обычные лампы на энергосберегающие. Также нужно следить, чтобы телевизор, кондиционер и прочие бытовые приборы не были включены в розетку без необходимости.

