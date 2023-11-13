Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКУ до 2028 года

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Правительство РФ одобрило индексы изменения суммы, которую необходимо внести для оплаты коммунальных услуг (ЖКУ) на 2024–2028 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабмина.

"Утвердить прилагаемые индексы и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024–2028 годы", – сказано в документе.

С помощью индексов можно отслеживать решения по тарифам, которые выносятся местными властями в каждом регионе РФ. Они необходимы для защиты россиян от необоснованных изменений платы за ЖКУ.

Соблюдение установленных по документу индексов проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и в случае выявления нарушений выпишет предписание для устранения.

Ранее Минэкономразвития приняло решение ограничить максимальный рост тарифов ЖКХ до 9,8% в 2024 году. По данным ведомства, в июле следующего года средняя ежемесячная сумма для семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Индексация на 9,8% станет предельным уровнем роста тарифов.

В России изменится система оплаты ЖКУ