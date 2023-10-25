Получить субсидию на оплату ЖКУ теперь можно только в электронном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оформить субсидию на оплату коммунальных услуг и жилого помещения теперь можно только в электронном виде. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для оформления услуги необходимо выбрать "Субсидия на оплату ЖКУ" в разделе "Жилье, недвижимость, земля". Уточняется, что статус и результат рассмотрения заявления можно узнать в личном кабинете на mos.ru.

В сообщении отметили, что потребуется указать данные заявителя, а также членов семьи, информацию о жилом помещении и доходах или их отсутствии, реквизиты банковского счета, куда будет приходить субсидия. Если какие-либо из этих данных уже есть в личном кабинете, то поля заполнятся автоматически.

Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней, уточнили на сайте. Субсидию предоставляют на полгода, за две недели до окончания срока действия заявителю придет СМС-сообщение с напоминанием о подаче заявления на новый срок.

Подчеркивается, что услуга больше не предоставляется в окнах приема центров госуслуг. Заполнить и подать электронное заявление можно самостоятельно и в центрах "Мои документы". Это делают на компьютерах в специально выделенных зонах электронных услуг.

На портале напомнили, что субсидия доступна гражданам России, Киргизии и Белоруссии, которые зарегистрированы в Москве. Они должны быть пользователями, собственниками или нанимателями жилья по договору найма в частном жилищном фонде.

Субсидию также могут оформить их представители, для этого дополнительно нужна доверенность, подписанная электронной подписью доверителя или нотариуса. Для подачи заявления необходима полная учетная запись на mos.ru.

Ранее Минэкономразвития приняло решение ограничить максимальный рост тарифов ЖКХ до 9,8% в 2024 году. По данным ведомства, в июле следующего года средняя ежемесячная сумма для семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Индексация на 9,8% станет предельным уровнем роста тарифов.

До этого сообщалось, что в стране создадут специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Такие изменения прорабатывает Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В России изменится система оплаты ЖКУ