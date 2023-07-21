В России планируют изменить систему оплаты ЖКУ

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В России появятся специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Подобные изменения прорабатывает Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо министерства высшим исполнительным органам власти.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, на сегодняшний день жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не могут проверить, используются ли они по назначению.

Так, проконтролировать использование средств возможно только раз в год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат.

Если же УК недобросовестная, то нет уверенности в том, что деньги расходуются, к примеру, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги, добавил Кошелев.

Со специальных счетов для аккумулирования на них платы за ЖКУ управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.

Изменения порядка сборы платы на спецсчета для каждого дома повысит контроль за средствами и даст жильцам уверенность в том, что их деньги используются по назначению.

По словам аналитика "Народного фронта" Павла Склянчука, на сегодня некоторые УК собирают средства с людей, но рассчитываются с поставщиками коммунальных услуг не всегда вовремя или в полном объеме.

В некоторых случаях управляющие компании могут использовать собранные с жильцов деньги не на уборку подъездов или ремонт, а на перевод ресурсоснабжающим организациям за должников, добавила директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Ввод спецсчетов же позволит исправить эту проблему, считает она.

Ранее сообщалось, что в России разработали законопроект, которым планируется обязать государственные жилые инспекции контролировать собрания собственников жилья по вопросам капремонта домов.

До этого стало известно, что управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие подобные организации могут начать штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей за отказ от проведения перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.

В России могут ввести штрафы в отношении УК за нарушение сроков перерасчета ЖКУ