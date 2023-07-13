В ГД оценили идею создания единого номера для вызова аварийных служб ЖКХ

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Аварийные службы ЖКХ можно вызвать по уже существующему номеру 112, введенному через МЧС. Об этом пишет RT со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева.

Он заявил, что данный номер для всех понятен, если же вводить отдельные номера для коммунальных и жилищных услуг, то будет путаница.

"Не вижу в этом смысла", – подчеркнул Качкаев.

Зампред напомнил, что не во всех регионах, селах и городах есть круглосуточные диспетчерские, МЧС же работает круглосуточно, без выходных и перерывов. По его мнению, схема, когда МЧС само "поднимает всех, кого нужно", вполне работоспособная.

Ранее с подобной инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он подчеркнул, что для вызова аварийно-диспетчерской службы ЖКХ в каждом муниципалитете есть свой стандартный номер. Однако этот номер может запомнить не каждый человек, поэтому необходимо создать федеральный единый короткий номер.

До этого Михаил Мишустин поручил ведомствам к 20 июля изучить прогноз потребности в кадрах в строительной сфере и ЖКХ до 2030 года. К делу подключили Минстрой, Росстат, Минтруд, Минтранс, Минобрнауки, Минпросвещения и другие ведомства.

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