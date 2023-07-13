В России предложили создать единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства/Евгений Самарин

В России необходимо создать федеральный единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ. Эту инициативу директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул в обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину, передает RT.

Политолог заметил, что сейчас на территории РФ действует единый номер 112. По нему граждане всех регионов могут в любое время суток обратиться в полицию, пожарную службу, скорую помощь и аварийную службу газа. Однако при таких авариях, как разрыв труб водоснабжения, отключение отопления зимой, подобного единого короткого номера не существует.

Орлов отметил, что для вызова аварийно-диспетчерской службы ЖКХ в каждом муниципалитете есть свой стандартный номер. Однако этот номер может запомнить не каждый человек. И вряд ли сможет быстро его найти во время аварийной ситуации. Поэтому имуществу может быть нанесен значительный вред, которого можно было бы избежать при оперативном обращении за помощью.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Российской Федерации единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб", – отмечается в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ИСЖ) и другие подобные организации могут начать штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей за отказ от проведения перерасчета необоснованно завышенной платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Согласно отзыву правительства России, такой закон позволит предупреждать нарушение прав людей, которые могли бы пострадать из-за недобросовестных сотрудников УК.

Единый порядок подачи заявления на компенсацию услуг ЖКХ введут в РФ