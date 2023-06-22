В России хотят запретить отключать воду более чем на 14 дней

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Роспотребнадзор собирается запретить муниципальным властям отключать горячую воду при профилактических ремонтах более чем на 14 дней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что подобные работы в России традиционно проводят летом, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.

На сегодня органы местного самоуправления вправе сами устанавливать продолжительность ремонта, а срок в две недели является лишь рекомендацией к этому.

Как сообщили в ведомстве, подобные рамки не всегда удается выдержать, исходя из многочисленных жалоб и обращений граждан. В связи с этим в Роспотребнадзоре решили изменить санитарные требования, включив в них положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.

Нарушение подобного требования тепловыми компаниями может повлечь за собой наказание по статье 6.3 КоАП РФ вплоть до приостановления деятельности на 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве горячее водоснабжение после проверки теплосетей восстановили более чем в 16 тысячах зданий, из которых 8,5 тысячи – жилые.

До этого вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней.

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