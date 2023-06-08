В Госдуме предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Депутат сообщил, что направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, имеются ли на сегодняшний день ограничения, которые не позволяют сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

"На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней", – отметил вице-спикер Госдумы.

Парламентарий выразил уверенность в том, что современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе за три дня.

По его мнению, в первую очередь подобную инициативу необходимо провести в Москве как самом богатом российском городе с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры. Затем такую практику следует распространить на все регионы РФ, заключил Чернышов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предусматривает введение отчислений за капитальный ремонт для владельцев апартаментов.

До этого стало известно, что Минстрой РФ планирует разрешить властям Москвы устанавливать повышающий коэффициент на водоснабжение до трехкратной величины тарифа в квартирах без счетчиков.

В России предложили ввести отчисления за капремонт для владельцев апартаментов