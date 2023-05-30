15:30Общество
Россиянам рассказали, когда можно требовать перерасчет за услуги ЖКХ
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Граждане могут потребовать перерасчет за свет и воду, если услуги были оказаны некачественно. Об этом Москве 24 рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Если из под крана течет не горячая, а теплая вода, или она изменила свой цвет, стала грязной, это также может стать поводом для проведения перерасчета, продолжает Разворотнева. "У нас есть нормы, которые распространяются на качество воды и ее температуру", – пояснила депутат.
Кроме того, перерасчет можно попросить, если напряжение и частота электрического тока не соответствует нормам. "Это может быть недостаточная мощность, бывают перепады напряжения. Бывает так, что лампочка горит вполнакала", – перечисляет Разворотнева.
"Окончанием периода, за который осуществляется перерасчет, является еще один акт, который вы подписываете, когда недостатки устранены", – заключила Разворотнева.
Ранее был назван алгоритм действий при обнаружении ошибки в квитанции на оплату ЖКУ. Потребителю необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) и попросить провести перерасчет. Если он останется недоволен ответом организации, то может направить тот же запрос в жилищную инспекцию. Еще один вариант – обратиться в суд и потребовать, чтобы УК обязали провести перерасчет в связи с ошибкой.
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