Россиянам рассказали, когда можно требовать перерасчет за услуги ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Граждане могут потребовать перерасчет за свет и воду, если услуги были оказаны некачественно. Об этом Москве 24 рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Есть постановление правительства, в котором указаны правила предоставления коммунальных услуг. Если они предоставляются ненадлежащего качества, допустим, какой-то коммунальный ресурс, например вода, электроэнергия, отсутствует длительное время, можно потребовать произвести перерасчет.

Если из под крана течет не горячая, а теплая вода, или она изменила свой цвет, стала грязной, это также может стать поводом для проведения перерасчета, продолжает Разворотнева. "У нас есть нормы, которые распространяются на качество воды и ее температуру", – пояснила депутат.

Кроме того, перерасчет можно попросить, если напряжение и частота электрического тока не соответствует нормам. "Это может быть недостаточная мощность, бывают перепады напряжения. Бывает так, что лампочка горит вполнакала", – перечисляет Разворотнева.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Когда вам кажется, что у вас коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества, следует сделать звонок в аварийно-диспетчерскую службу. Оттуда приедут специалисты, подтвердят документально, путем подписания акта, что проблема есть. И тогда начинается период, за который у вас осуществляется перерасчет. Как правило, аварийно-диспетчерская служба для составления акта привлекает управляющую компанию.

"Окончанием периода, за который осуществляется перерасчет, является еще один акт, который вы подписываете, когда недостатки устранены", – заключила Разворотнева.

Ранее был назван алгоритм действий при обнаружении ошибки в квитанции на оплату ЖКУ. Потребителю необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) и попросить провести перерасчет. Если он останется недоволен ответом организации, то может направить тот же запрос в жилищную инспекцию. Еще один вариант – обратиться в суд и потребовать, чтобы УК обязали провести перерасчет в связи с ошибкой.

