Юрист объяснил, что делать при обнаружении ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Если в полученной квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) была обнаружена ошибка, следует обратиться в управляющую компанию (УК). Об этом в эфире радио Sputnik сообщил юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

"К сожалению, мы не первый год сталкиваемся с неправильными расчетами в квитанциях. И это не только ошибки. Некоторые недобросовестные организации, которые испытывают недобор платежей, раскидывают чужие долги на граждан", – предупредил эксперт.

При обращении в УК плательщик может потребовать провести перерасчет, в ином случае ему обязаны выдать подтверждение с обоснованием нетипичного начисления. При этом перерасчета можно добиться даже в случае, когда гражданин уже оплатил квитанцию.

В случае отказа УК провести процедуру перерасчета россиянин также имеет право обратиться с соответствующим заявлением в суд, сообщил Крохин.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что жильцы многоквартирных домов могут отказаться от ряда услуг, которые предоставляют УК. Россияне вправе отказаться от страхования помещений, оплаты телевидения, видеонаблюдения и услуг консьержа. Это, уточнила экономист, предусмотрено законодательством РФ.



Минстрой РФ сообщил о планах ввести единую платежку по ЖКУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!