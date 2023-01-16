В России предлагают разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением разрешить использовать маткапитал на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает газета "Известия".

Лантранова заявила, что повышение цен на ЖКХ сильнее всего ударяет по бедным слоям населения, таким как пенсионеры, родители-одиночки и многодетные семьи.

"В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать", – заявила она.

Лантратова уточнила, что, по ее данным, некоторые семьи тратят более 100 тысяч рублей в год на оплату ЖКУ. Депутат предложила кабмину разрешить тратить средства маткапитала для оплаты услуг. По ее мнению, это станет весомой мерой поддержки, и позволит семье не тратить деньги на коммунальные услуги в течение нескольких лет.

"Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает", – считает Лантратова.

Кроме того, она обращает внимание, что целью материнского капитала была поддержка матерей, однако, из-за того, что в основном граждане тратят средства маткапитала на покупку жилья, получается, что поддержку получает рынок недвижимости.

Обращение Лантратовой поступило в кабмин. Его рассмотрят в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается введение единой платежки за ЖКУ. Реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ.



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