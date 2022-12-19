Оплату за ЖКУ в России предложили переводить на специальные счета

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Фонд "Институт экономики города" предложил переводить оплату за жилищно-коммунальные услуги не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета. Об этом сообщает газета "Известия".

Глава фонда Надежда Косарева рассказала, что эта инициатива позволит повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ. При этом указанный способ граждане могут выбрать по желанию, для этого необходим активный совет дома.

Косарева пояснила, что сейчас при попадании средств на счета управляющей компании граждане не могут быть уверены, что деньги пойдут на нужды домов.

Активный совет дома необходим, чтобы средства сначала поступали туда, а УК получала их после, например, проведения в подъезде косметического ремонта.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев поддержал инициативу.

"Сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100% независимо от того, насколько хорошо и в полном ли объеме оказаны услуги. Но заранее УК следует платить только около 30%", – отметил Качкаев.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил включить плату за установку, замену и обслуживание умных счетчиков в платежные документы по оплате ЖКХ.

Минстрою, в частности, поручили обеспечить возможность включения затрат на установку и обслуживание умных счетчиков в методику ценообразования услуг ЖКХ.

Однако позже в аппарате Чернышенко опровергли эту информацию. Там пояснили, что методику расчета стоимости ЖКУ скорректируют, что приведет к снижению цен при использовании таких счетчиков.



В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!