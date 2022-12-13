В аппарате Чернышенко опровергли увеличение платежей за ЖКХ из-за умных счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко опровергли появившуюся в СМИ информацию об увеличении платежей за жилищно-коммунальные услуги из-за установки умных счетчиков, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что методику расчета стоимости ЖКУ скорректируют, и это, напротив, приведет к снижению цен при использовании таких счетчиков. В аппарате пояснили, что развитие системы умных приборов учета должно усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и дать экономический эффект, в том числе для граждан.

В результате инфраструктура начнет активно обновляться, а риски аварий снизятся. При этом речи о повышении тарифов не идет.

Ранее СМИ писали, что в платежные документы по оплате ЖКХ могут включить плату за установку, замену и обслуживание умных счетчиков.

Отмечалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил проработать эту меру Минстрою. Подобная мера якобы позволит гражданам избавиться от сложностей в установке, обслуживании, замене и поверке счетчиков.

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