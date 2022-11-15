Средняя индексация тарифов ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Столичные власти приняли решение повысить тарифы ЖКХ в рамках предстоящей индексации на 9%, что окажется ниже прогнозируемого по итогам года уровня инфляции в 13,5%. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Отмечается, что во вторник на заседании президиума правительства Москвы был одобрен пакет документов, который приводит столичное законодательство в соответствие с федеральным решением об индексации тарифов.

Стоимость коммунальных услуг увеличится уже с 1 декабря, а жилищных – с 1 января. Между тем взносы на капитальный ремонт в Москве будут установлены на уровне 24,09 рубля за квадратный метр, а стоимость услуг по вывозу мусора почти не изменится. Все действующие льготы по оплате ЖКУ будут сохранены.

В то же время бюджетом столицы на предстоящий год предусмотрена индексация соцвыплат на 10%. Также планируется пересмотреть стандарты стоимости коммунальных услуг для расчета субсидий малоимущим горожанам с учетом подорожания услуг ЖКХ. Сейчас на субсидии могут рассчитывать семьи, чьи совокупные расходы на ЖКУ превышают 10% от доходов.

Кроме того, с 1 января 2023 года в Москве государственный жилищный фонд будет сдаваться в соцнаем по ставке 20 рублей за квадратный метр для льготников и 35 рублей – для всех остальных. В "Коммерсанте" напомнили, что базовая ставка, рассчитанная по федеральной методике, сейчас составляет порядка 288 рублей.

В конце сентября правительство РФ перенесло индексацию тарифов ЖКЖ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В кабмине это решение объяснили необходимостью обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ по всей стране и предоставления качественных услуг для населения. При этом там заверили, что после этого тарифы не будут повышаться вплоть до 1 июля 2024 года.



С 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ

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