ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5%

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Федеральная антимонопольная служба РФ выступила с инициативой увеличить с началом зимнего сезона регулируемые цены на газ. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что тарифы на газ могут стать выше на 8,5%. При этом в ФАС выразили уверенность, что данный шаг не приведет к падению спроса, а объемы поставок для россиян будут увеличиваться в рамках программы газификации.

В свою очередь, в министерстве энергетики РФ подчеркнули, что благодаря индексации удастся поддержать и реализацию ремонтных и инвестиционных программ.

В ведомстве пояснили, что индексация нужна для поэтапного приведения цен к экономически обоснованному уровню и создания источников финансирования капитальных вложений.

Кроме того, как указали в ведомствах, повышение тарифов на газ для россиян будет ниже инфляции.

В октябре Владимир Путин дал поручение продлить действие программы социальной газификации. Кабмину также было поручено расширить данную программу на новые объекты.

Отмечалось, что по поручению президента России правительство совместно с "Газпромом" должно включить в программу медицинские организации.



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