Путин поручил продлить действие программы социальной газификации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин поручил кабмину России продлить действие программы социальной газификации. Об этом президент России заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года", – сказал Путин.

Кроме того, по поручению президента России правительство страны совместно с "Газпромом" должно включить в программу медицинские организации.

"Считаю правильным, если в ближайшее время правительство вместе с "Газпромом" примет аналогичное решение и в отношении медицинских организаций: поликлиник, больниц, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов)", – сообщил президент, подчеркнув, что ранее он дал поручение о включении в программу газификации школ.

Программа направлена на ускоренную догазификацию в населенных пунктах, в которых уже есть газ, без задействования средств граждан. Отмечается, что догазификации подлежат свыше трех миллионов домов более чем в 36 тысячах населенных пунктов России.

В рамках выступления на форуме президент России также отдал поручение регионам выдать субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и работы в рамках социальной газификации.

Решение обусловлено тем, что стоимость газового оборудования часто несет большую нагрузку на семейный бюджет. Путин предположил, что прежде всего это касается многодетных семей, ветеранов, инвалидов и семей с низкими доходами.

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