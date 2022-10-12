Путин назвал виновных в росте цен на энергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скачок цен на энергию не связан со специальной военной операцией РФ по защите ЛНР и ДНР, в этом виновата политика западных стран, заявил Владимир Путин.

"Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет", – цитирует его РИА Новости.

По словам российского лидера, тот ресурс, который поступает в Европу, продается очень дорого, отсюда растет и инфляция. Так, в еврозоне, как уточнил президент РФ, она уже составила 10%.

Путин подчеркнул, что вся эта ситуация коснулась обычных граждан – за год их счета за электроэнергию и газ увеличились в три раза. Кроме того, население, как в средние века, начало делать запасы дров на зиму.

"Россия здесь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-нибудь свалить. В данном случае на Россию", – сказал глава РФ.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в европейских регионах наблюдается нехватка дров и их воровство. В статье утверждалось, что некоторые люди воруют бревна прямо с платформ грузовиков. Кроме того, в ЕС почти полностью распроданы дровяные печи и топки.

К энергетическому и экономическому кризису в Европе, а также к росту цен на топливо и продукты питания привели санкции, которые западные страны ввели против России.

Этому предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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