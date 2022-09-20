Европейцы начали воровать дрова из-за страха перед приближающейся зимой – СМИ

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В европейских регионах наблюдается нехватка дров и их воровство, пишет издание The Wall Street Journal. По информации газеты, некоторые люди воруют бревна прямо с платформ грузовиков.

"Мошенники создают поддельные веб-сайты, выдавая себя за продавцов древесины, чтобы обмануть отчаявшихся потребителей. Дровяные печи и топки в ряде стран практически полностью распроданы", – говорится в публикации.

По данным газеты, одной из наиболее пострадавших от роста стоимости энергоносителей стран оказалась Германия. В статье приводятся слова жителя Мюнхена, который признался, что боится наступления зимы, поскольку счет за электроэнергию уже вырос на 70%.

"Уверен, что этой зимой некоторых людей вынесут из их домов вперед ногами", – сказал в интервью изданию трубочист из Берлина, спрос на услуги которого резко вырос, поскольку жители ФРГ озаботились обслуживанием и восстановлением дровяных печей.

В свою очередь, ученый из Германии Винценц Шенфельдер выразил недовольство тем, что Берлин оказался в эпицентре борьбы Вашингтона и Москвы. По его словам, санкции не смогли положить конец конфликту и ослабить Россию, но нанесли удар по Германии. При этом американцы, указал он, наблюдают за всем происходящим с комфортного расстояния.

Ранее издание WSJ сообщило, что подорожание газа и электроэнергии заставило жителей немецких городов экономить на обогреве жилья, теперь им приходится жить в холодных квартирах. Также указывалось, что предприятия ФРГ в августе потребили на 22% меньше газа, чем в аналогичный период в 2018–2021 годах.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения антироссийских санкций и курса на отказ от топлива из РФ.

Давление на Москву было усилено после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

