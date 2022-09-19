Европа не сможет пройти зиму и весь 2023 год без поставок газа из России – эксперты

Фото: depositphotos/Imagecom

Страны Европы не смогут пройти предстоящую зиму и весь 2023 год без поставок газа из России или значительного сокращения экономики региона. К такому выводу пришли исследователи из консалтинговой компании "Яков и партнеры", передает ТАСС.

Аналитики выяснили, что дефицит газа в ЕС при прохождении грядущего отопительного сезона может составить не менее 10 миллиардов кубометров, несмотря на то, что Европе удалось к середине сентября заполнить подземные хранилища газом на 85%.

"Для обеспечения потребности в голубом топливе до конца 2022 года странам Европы потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7–12 миллиардов кубометров, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей", – считают эксперты.

Они напомнили, что в настоящее время в Европе уже остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений. Кроме того, на 5% сокращен выпуск алюминия. Авторы исследования считают, что данный процесс, скорее всего, продолжится и в случае мягкой зимы.

"В перспективе 2023 года отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40–60 миллиардов кубометров газа даже при сохранении текущих темпов экономии газа на весь 2023 год", – говорится в исследовании.

Остановка таких отраслей, как производство удобрений, нефтехимия, машиностроение, черная и цветная металлургия повлияет и на все остальные отрасли, включая сельское хозяйство и сферу услуг, считают аналитики. По их мнению, в ближайшие годы у Европы нет комфортного пути для отказа от газа из России.

Ранее американский журналист Блейз Малли заявил, что битва за российскую нефть в Европе только начинается. Он считает, что в случае введения потолка цен на энергоносители из РФ страны Запада ожидают значительные экономические издержки.

До этого испанская газета La Vanguardia со ссылкой на экспертов сообщила, что запасов газа в европейских хранилищах хватит только до начала февраля следующего года. Указывалось, что в настоящее время 160 хранилищ, распределенных по 18 странам ЕС, заполнены почти на 83%. Этого хватит только для покрытия чуть более 20% от годового потребления на европейском континенте.

