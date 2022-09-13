Без российского газа Европа скатится в средневековье – СМИ

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Страны Европы вошли в долгосрочный энергетический кризис и катятся в средневековье, считает старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

По словам журналиста, новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из Боливии. В частности, указал он, в ЕС теперь высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством.

Рапоза напомнил, что из-за неподъемных счетов на электроэнергию прекращают работу предприятия в Германии. Он отметил, что Берлин подписывает долгосрочные контракты на СПГ, но для этого ему придется построить новые терминалы.

"Но эти действия должны были быть предприняты много лет назад или, по крайней мере, до объявления российских санкций. У Европы не было туза в рукаве", – заявил он.

Ранее обозреватель издания Sabah Хасан Басри Ялчин заявил, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа. По словам эксперта, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс. Кроме того, европейцам не помогут также гипотетические запасы голубого топлива.

До этого обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне. Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.

