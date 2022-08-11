Проблемы Норвегии с электричеством могут серьезно повлиять на энергокризис в ЕС – СМИ

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Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" Европу, лишившуюся интенсивных поставок российского газа. Такое мнение высказал обозреватель Financial Times Ричард Милн.
Как отметил автор, многочисленные реки и водохранилища позволяют Норвегии обеспечить до 90% собственных потребностей в электроэнергии. Тем не менее необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.
По словам обозревателя, это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям.
Ранее сообщалось, что Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.
Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.
Также сообщалось, что Совет ЕС утвердил снижение потребления газа на 15% этой зимой в рамках борьбы с энергетическим кризисом. Отмечается, что добровольное сокращение потребления газа будет действовать до 31 марта 2023 года, а после ЕК рассмотрит возможность его продления.
Соответствующая мера будет добровольной, страны смогут самостоятельно выбирать способы для достижения результата. Вместе с тем план предусматривает возможность "Союзной тревоги". Ее могут объявить в случае серьезной угрозы для стабильности поставок. После введения тревоги ограничение потребления станет обязательным.
Энергетический кризис в Европе стал усугубляться
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