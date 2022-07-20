ЕС готовится провести первую зиму без российского газа

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Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ, передает ТАСС.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что поставки российского газа позволят Германии избежать энергокризиса предстоящей зимой. Он отметил, что благополучие ФРГ не в последнюю очередь основывается на поставках дешевых энергоресурсов из России, поэтому запуск газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" на полную мощность отвечает интересам Германии в полной мере.

