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Поставки российского газа позволят Германии избежать энергокризиса предстоящей зимой, заявил депутат бундестага Евгений Шмидт. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что благополучие ФРГ не в последнюю очередь основывается на поставках дешевых энергоресурсов из России, поэтому запуск газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" на полную мощность отвечает интересам Германии в полной мере.

Парламентарий призвал немецкое правительство попытаться свернуть санкционную политику против Москвы, которая, отметил Шмидт, в первую очередь бьет по самой Германии. Депутат бундестага считает, что ФРГ должна выстраивать с Россией доверительные отношения без угроз и внешнеполитических ультиматумов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не снимет с России санкции, введенные из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, если мир будет заключен на "условиях, навязанных Москвой". При этом он признал, что многие немцы в результате введения антироссийских ограничений столкнулись с такими последствиями, как сильно подорожавший бензин и продукты питания.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

