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Депутат бундестага Евгений Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ.
По его мнению, эффект бумеранга от неудачных санкций против Москвы отчетливо ощущается в Берлине. В качестве примера парламентарий привел резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в Германии.
"Мы находимся в ужасном энергетическом кризисе, в то время как ведущие политические деятели не знают, как с этим бороться. Что произойдет, если вскоре газ перестанет поступать из России? <...> Поэтому я неоднократно призываю к отмене российских санкций", – написал политик в своем телеграм-канале.
Шмидт также выразил опасения, что если немецкие политики продолжат проводить бездумную внешнюю политику, что ФРГ вскоре может ожидать экономический крах.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции с России, введенные из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, если мир будет заключен на "условиях, навязанных Москвой". При этом он признал, что многие немцы в результате введения антироссийских ограничений столкнулись с такими последствиями, как сильно подорожавший бензин и продукты питания.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Вице-канцлер ФРГ не исключил риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий
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