ЕС обсуждает снятие санкций с некоторых россиян – СМИ

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Евросоюз обсуждает снятие санкций с некоторых россиян, поскольку юристы ЕС считают, что меры были введены на "слабых основаниях". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, порядка 30 физлиц из России обратились в суд, потребовав снять санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине. Еще около 10 человек обратились к Евросоюзу напрямую. Юридическая служба Европейского совета уведомила постпредов ЕС, что некоторые из запросов были оправданы.
"Информация, предоставленная лицами, находящимися под санкциями, говорила о том, что меры были введены на слабых основаниях. В этой связи в ЕС ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц", – пишет агентство.
Ранее российский посол по особым поручениям Олег Озеров заявил, что западные государства санкциями создали трудности не РФ, а странам Африки. По его словам, для стабилизации ситуации с продовольственной безопасностью в Африке западным государствам необходимо перестать оказывать давление и осуществлять односторонние нелегальные ограничения.
До этого в Германии заявили о провале стратегии Запада по изоляции России. Отмечалось, что за пределами США и Евросоюза кампанию против РФ поддержали Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.
В то же время Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддержали Россию, так как приобретают у нее удобрения, энергоносители или оружие.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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