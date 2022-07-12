Запад санкциями создал проблемы не РФ, а странам Африки – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Российский посол по особым поручениям Олег Озеров заявил, что западные государства санкциями создали трудности не РФ, а странам Африки, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Западные государства своими действиями создали проблемы не России, а странам Африки. Для себя они исключения делают, а когда дело касается других – африканских стран – они ссылаются на overreaction <...> якобы западные страны не имеют никакого отношения к тому, что происходит, а дело в поведении компаний", – отметил Озеров.
По его словам, для стабилизации ситуации с продовольственной безопасностью в Африке западным государствам необходимо перестать оказывать давление и осуществлять односторонние нелегальные ограничения.
Ранее в Германии заявили о провале стратегии Запада по изоляции России. Отмечалось, что за пределами США и Евросоюза кампанию против РФ поддержали Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.
Однако Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддержали Россию, так как приобретают у нее удобрения, энергоносители или оружие.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
В ООН заявили о массовом голоде в некоторых странах
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