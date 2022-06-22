В СФ заявили, что рост числа мигрантов из Африки ухудшит положение беженцев с Украины в ЕС

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Рост числа мигрантов из Северной Африки в страны Евросоюза может ухудшить положение украинских беженцев. Об этом рассказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, уже сейчас Европа меньше заботится о беженцах с Украины, чем три месяца назад. Он отметил, что от людей регулярно поступают жалобы о том, что они живут не в тех условиях, их не так кормят, им сокращаются пособия.

"Мы уже сейчас принимаем у себя в России украинских беженцев – их у нас уже более миллиона. И даже если поток увеличится, будем принимать, конечно, дальше. Народ наш – братский. Мы даже особо размышлять по этому поводу не будем", – подчеркнул Цеков.

В начале мая в ООН заявили, что с начала спецоперации с Украины в соседние государства выехали более 5,5 миллиона беженцев. Большинство оказались в странах Европы. Тогда эксперты отмечали, что это серьезный вызов для принимающей стороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

