Более 5,5 млн человек покинули Украину с начала спецоперации – ООН

В ООН подсчитали, что с начала спецоперации из Украины в соседние государства выехали более 5,5 миллиона беженцев. Большинство оказались в странах Европы.

По словам экспертов, это серьезный вызов для принимающей стороны, сложности неизбежны. Как с ними справляются?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.