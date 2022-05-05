Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса с действующим веществом миробивир, разработанный компанией "Фармасинтез".

Из государственного реестра лекарственных средств следует, что препарат на основе комбинации действующих веществ нирматрелвир и ритонавир был зарегистрирован 4 мая.

Препарат будет выпускаться в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 150 плюс 100 миллиграммов.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса, разработанный фармацевтической компанией "Промомед". Лекарственное средство получило регистрацию 21 апреля.

Как отметил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, клинические исследования препарата показали выраженное противовирусное действие, снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления.