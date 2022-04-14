Вакцину от COVID-19 для животных запатентовали в РФ

В России запатентована вакцина для животных от COVID-19 "Карнивак-Ков". Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора. Препарат содержит инактивированный вирус.

В ведомстве также сообщили о том, что продолжается процесс регистрации препарата за рубежом. Спрос есть в Иордании, Тайване, Египте, Корее, Турции, Таиланде и других странах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

