Паводок в Татарстане начал подтапливать мосты и дороги

Паводок набирает силу в Татарстане. Под воду из-за весеннего разлива рек Свияга и Большой Черемшан уходят мосты и дороги. Подтоплены и дачные участки.

Жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления пока не попали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.