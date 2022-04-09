"Доктор 24": простая еда

Макароны, селедка, отварная картошка, каша – насколько эти блюда простые с точки зрения здоровья? Почему врачи называют макароны, селедку, отварную картошку, овсяную кашу и яйца – настоящими суперфудами?

Насколько на самом деле полезна такая простая еда? Об этом – в программе "Доктор 24".