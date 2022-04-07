Врач перечислила продукты, предотвращающие развитие раковых клеток

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с Москвой 24 порекомендовала для профилактика рака есть фрукты, овощи и зелень с яркой окраской.
Специалист советует обратить внимание на бруснику, чернику, черную смородину и грейпфрут. В них, помимо полезной клетчатки, содержатся антиоксиданты и другие вещества, препятствующие развитию рака. "Например, в помидорах есть ликопин, который хорошо занимается профилактикой онкологии. Когда помидоры нагревают, тушат, количество ликопина резко увеличивается", – поясняет Дианова.
Кроме того, в рацион можно включить и сухофрукты, например черный изюм. "Он не прошел обработку, и в нем сохранились абсолютно все полезные вещества. В темном винограде всегда больше полифенольных соединений, больше профилактики онкогенеза, поэтому я бы сейчас посоветовала сделать умеренный акцент именно на нем", – говорит гастроэнтеролог.
Для профилактики рака лучше есть фрукты и овощи во время каждого приема пищи в сочетании с основным блюдом или перекусом, подчеркивает специалист. Для удобства тарелку можно разделить на две части.
"Какие-то виды онкологии типа рака кожи или головного мозга не поддаются профилактике, потому что там причина не в питании. А рак кишечника профилактировать можно. В этом случае важен баланс клетчатки, отсутствие в пище консервантов и всяких готовых продуктов. Чем меньше вы едите готовых сладостей и полуфабрикатов, тем лучше", – объясняет Дианова.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что развитие онкологии может спровоцировать злоупотребление сладкими консервированными фруктами. В такого рода консервах присутствует большое количество сахара, что и является источником опасности.
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