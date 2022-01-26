Диетолог рассказала, какие фрукты провоцируют развитие онкологии

Фото: depositphotos/NewAfrica

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное употребление сладких консервированных фруктов может спровоцировать развитие онкологии.

Ранее ученые из Всемирного фонда исследования рака предупредили об опасности употребления консервированных овощей, которые не содержат крахмала. По словам специалистов, в такие продукты добавляют кислоту и соль, чтобы продлить срок их годности. Повышенное содержание соли способно влиять на вязкость слизи на стенках желудка. Кроме того, это повышает степень выработки соединений, содержащих нитрозогруппу. Злоупотребление солью ведет к первичному повреждению клеток, а затем к развитию рака.

Соломатина подтвердила, что теоретически консервированные овощи могут внести свою лепту в развитие онкологии у человека.

"Опять же, тут будет зависеть от исходного состояния организма. Во-первых, это генетические факторы. Во-вторых, насколько организм уже подвержен канцерогенному действию других каких-то факторов. И поэтому такие овощи могут сыграть свою патологическую роль", – говорит эксперт.

Причем опасность несет не только наличие соли, но и состояние самой тары, отмечает диетолог. Если металлическая банка или крышка повреждена, то происходит окисление и соли тяжелых металлов будут проникать в консервацию, оказывая канцерогенное воздействие, поясняет эксперт.

Кроме того, спровоцировать возникновение рака могут и консервированные фрукты, говорит Соломатина. По словам диетолога, в данном случае представляют опасность не сами фрукты, а большое количестве сахара, которое содержится в такого рода консервах.





Елена Соломатина врач-диетолог Абсолютно бешеное количество сахара будет воздействовать на поджелудочную железу, если есть такие консервы банками. Сахар будет повышать уровень глюкозы в крови. Будет выбрасываться большое количество инсулина, особенно если уже есть инсулинорезистентность. А инсулин – провокатор роста раковой опухоли в том числе.

Опасно употреблять много консервированных фруктов и тем, у кого уже есть онкологическое заболевание, говорит специалист. "Есть еще такие онколитические вирусы, которые способствуют уничтожению раковой опухоли, чтобы она не разрасталась. А сахар блокирует их размножение", – поясняет эксперт.

По словам диетолога, большое количество сахара содержится именно в магазинных консервированных фруктах.

"Есть консервы недолгого хранения в собственном соку без сахара, но это будет очень быстро портиться. Если купить в магазине, то там, естественно, будет большое количество сахара", – заключила Соломатина.

Ранее фармацевт Хуссейн Абде предупредил, что употребление соленой рыбы способно вызывать развитие онкологии. Эксперт указал, что процесс засолки рыбы для консервации сопряжен с образованием побочных продуктов. Эти вещества могут увеличивать риск возникновения рака, заключил фармацевт.

