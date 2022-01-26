Ученые назвали овощи, провоцирующие рак

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Названы овощи, повышающие риск развития онкологии. Об этом пишет издание Daily Express, ссылаясь на мнение ученых из Всемирного фонда исследования рака.

Как заявляют специалисты, рак может возникнуть при употребление в пищу консервированных овощей, не содержащих крахмала.

Ученые поясняют, что производители таких товаров пытаются значительно замедлить скорость порчи продукта, при этом сохранив питательные свойства и вкусовые качества. Для этого в продукт добавляют соль и кислоту.

Повышенное содержание соли изменяет вязкость слизи на стенках желудка, а также повышает степень выработки соединений, содержащих нитрозогруппу. Таким образом, употребление консервированных овощей ведет к повреждению клеток, а затем – к онкологии.

Ранее фармацевт Хуссейн Абде заявил, что употребление в пищу соленой рыбы способно спровоцировать возникновение рака. Специалист объяснил, процесс засолки рыбы для консервации вызывает образование побочных продуктов. Именно эти вещества способны повышать вероятность возникновения онкологии.