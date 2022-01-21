Гастроэнтеролог предупредила об опасности народного метода при лечении изжоги

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Гилюк в разговоре с Москвой 24 предостерегла россиян от употребления пищевой соды при изжоге. По словам специалиста, такое "лекарство" может только усугубить ситуацию.

В норме в желудке вырабатывается желудочный сок, который состоит из пепсина и соляной кислоты, пояснила она. Изжога возникает, когда этот сок начинает забрасываться обратно в пищевод, рассказывает эксперт.

"Но есть еще одна проблема, когда обратно начинает забрасываться не желудочный сок, а содержимое двенадцатиперстной кишки – это желчь", – добавила гастроэнтеролог в интервью программе "Доктор 24".





Анастасия Гилюк врач-гастроэнтеролог Соду использовать не очень безопасно, хоть это и старый народный метод. Мы не знаем состав того, что забрасывается в пищевод. Это может быть и желчь. Желчь – это щелочь. Сода – тоже щелочь. Щелочь плюс щелочь может вызвать еще большее раздражение и воспаление в пищеводе.

По словам врача, невозможно просчитать, сколько кислоты выбрасывается в пищевод. Поэтому, если принять меньше соды, можно почувствовать мнимое облегчение, но кислота при этом все равно будет продолжать раздражать пищевод, пояснила гастроэнтеролог.

Многие для лечения изжоги принимают антациды. Они, как утверждает специалист, действительно помогают справиться с проблемой. Однако часто принимать их не нужно, уточнила Анастасия Гилюк.

"Они подходят как скорая помощь, если изжога появляется крайне редко. Но от долгого приема может наблюдаться повышение уровня кальция в организме, что способно негативно сказаться на работе почек", – предупредила эксперт.

Кроме того, при постоянном лечении антацидами может возникнуть рак пищевода, добавила врач.





Анастасия Гилюк врач-гастроэнтеролог Ненадолго нейтрализовать кислоту может молоко. Но это, конечно, не решение проблемы в долгосрочной перспективе. Кроме того, если у вас есть недостаточность лактозы, это может спровоцировать еще и проблемы с кишечником.

По словам гастроэнтеролога, для лечения изжоги лучше всего подойдут ингибиторы протонной помпы. Однако принимать их нужно длительно и только после назначения врача.

"Эти препараты снижают кислотопродукцию в желудке. Как правило, это длительный прием от 2 до 3 месяцев. Могут наблюдаться побочные эффекты в виде снижения магния или изменения микробиома кишечника", – заключила Анастасия Гилюк.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила об опасности употребления слишком горячей пищи и напитков. По ее словам, этом может спровоцировать развитие кандидоза пищевода, а также рака. У человека температура в пищеводе составляет порядка 37 градусов, указала эксперт. В связи с этим, помимо всего прочего, употребление горячего может привести к ожогу.

