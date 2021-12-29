Врач рассказала о страшных последствиях употребления горячей пищи

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала Москве 24, что употребление слишком горячей пищи и напитков может стать причиной развития кандидоза пищевода и рака.

По словам эксперта, температура в пищеводе человека составляет примерно 37 градусов. Поэтому употребление слишком горячей пищи может привести к ожогам, предупреждает она.

"Люди, которые едят горячую еду и пьют горячие напитки, создают постоянный термический ожог. Раздраженная слизистая начинает активно обновляться. И получается, что мы создаем дополнительную стимуляцию для обновления клеток", – объясняет врач.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог У людей, которые употребляют горячую пищу и напитки, есть высокий риск возникновения кандидоза пищевода, потому что грибковая инфекция может моментально присоединиться на поврежденную слизистую, и рака пищевода.

При этом особенно острожными следует быть людям с постоянной изжогой, говорит эксперт. "Тем, у кого уже есть рефлюкс, кто страдает изжогой, слишком горячая еда и напитки просто противопоказаны, потому что они также будут поддерживать уровень воспаления, который обусловлен забросом кислого содержимого в желудок. То есть у человека и так уже пищевод поврежденный, потому что там постоянно есть воспаление, так он еще и обжигает его дополнительно", – подчеркнула Дианова.

По словам эксперта, со временем у людей, которые употребляют горячие продукты, может возникнуть предраковое состояние – пищевод Барретта. Это затем может переродиться в рак пищевода.

Чтобы не допустить возникновение рака, гастроэнтеролог советует контролировать уже имеющиеся заболевания и не давать им прогрессировать. Также стоит перестать пить слишком горячие напитки и есть слишком горячие жидкие супы и бульоны, говорит эксперт. Их температура должна быть не более 55 градусов, уточнила она.

Чтобы определить оптимальную температуру напитка, гастроэнтеролог рекомендует использовать так называемый метод пиалы.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Надо взять пиалку, как в Средней Азии, налить туда напиток и взять ее 3 пальцами. Если вы можете держать емкость, вам более-менее комфортно, то значит, напиток остыл до определенного минимума, тогда можно его пить. Если вам неудобно держать пиалу, значит, еще слишком горячо.

Ранее выяснилось, что употребление слишком горячего чая увеличивает риск возникновения рака пищевода вдвое. Об этом рассказал один из ведущих исследователей Американского онкологического общества (ACS) Фархад Ислами. В ходе исследования выяснилось, что ежедневное потребление менее 700 миллилитров этого напитка с температурой выше 60 градусов приводит к увеличению примерно на 90% риска плоскоклеточного рака пищевода.