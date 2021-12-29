Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:01

Главная / Новости /

Врач рассказала о страшных последствиях употребления горячей пищи

"Постоянный ожог": названы страшные последствия употребления горячей пищи
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/NewAfrica

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала Москве 24, что употребление слишком горячей пищи и напитков может стать причиной развития кандидоза пищевода и рака.

По словам эксперта, температура в пищеводе человека составляет примерно 37 градусов. Поэтому употребление слишком горячей пищи может привести к ожогам, предупреждает она.

"Люди, которые едят горячую еду и пьют горячие напитки, создают постоянный термический ожог. Раздраженная слизистая начинает активно обновляться. И получается, что мы создаем дополнительную стимуляцию для обновления клеток", – объясняет врач.

У людей, которые употребляют горячую пищу и напитки, есть высокий риск возникновения кандидоза пищевода, потому что грибковая инфекция может моментально присоединиться на поврежденную слизистую, и рака пищевода.
Нурия Дианова
врач-гастроэнтеролог, диетолог

При этом особенно острожными следует быть людям с постоянной изжогой, говорит эксперт. "Тем, у кого уже есть рефлюкс, кто страдает изжогой, слишком горячая еда и напитки просто противопоказаны, потому что они также будут поддерживать уровень воспаления, который обусловлен забросом кислого содержимого в желудок. То есть у человека и так уже пищевод поврежденный, потому что там постоянно есть воспаление, так он еще и обжигает его дополнительно", – подчеркнула Дианова.

По словам эксперта, со временем у людей, которые употребляют горячие продукты, может возникнуть предраковое состояние – пищевод Барретта. Это затем может переродиться в рак пищевода.

Чтобы не допустить возникновение рака, гастроэнтеролог советует контролировать уже имеющиеся заболевания и не давать им прогрессировать. Также стоит перестать пить слишком горячие напитки и есть слишком горячие жидкие супы и бульоны, говорит эксперт. Их температура должна быть не более 55 градусов, уточнила она.

Чтобы определить оптимальную температуру напитка, гастроэнтеролог рекомендует использовать так называемый метод пиалы.

Надо взять пиалку, как в Средней Азии, налить туда напиток и взять ее 3 пальцами. Если вы можете держать емкость, вам более-менее комфортно, то значит, напиток остыл до определенного минимума, тогда можно его пить. Если вам неудобно держать пиалу, значит, еще слишком горячо.
Нурия Дианова
врач-гастроэнтеролог, диетолог

Ранее выяснилось, что употребление слишком горячего чая увеличивает риск возникновения рака пищевода вдвое. Об этом рассказал один из ведущих исследователей Американского онкологического общества (ACS) Фархад Ислами. В ходе исследования выяснилось, что ежедневное потребление менее 700 миллилитров этого напитка с температурой выше 60 градусов приводит к увеличению примерно на 90% риска плоскоклеточного рака пищевода.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать